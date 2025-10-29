Лукашенко поздравил президента страны НАТО с праздником

Лукашенко поздравил Эрдогана с Днем Республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции с Днем Республики. Текст сообщения опубликовала пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер назвал Анкару надежным партнером Минска, а также обратил внимание на наличие многогранных и плодотворных связей между ними. Он отметил, что Турция идет по пути инноваций и реформ, играя важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и на мировой арене.

«Уверен, что дальнейшая позитивная динамика двусторонних контактов будет способствовать углублению и интенсификации отношений на пользу народов наших стран», — написал Лукашенко.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита России и США по урегулированию конфликта на Украине. Он также выразил сожаление из-за отмены запланированной встречи президентов в Будапеште.