Лукашенко одобрил поправки в одно соглашение с Россией

Лукашенко одобрил поправки в соглашение о свободе передвижения с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение о свободе передвижения, заключенного с Россией. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов республики.

Указ одобряет внесение изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 24 января 2006 года «Об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств».

Президент поручил министерству внутренних дел республики разработку проекта протокола, который не изменит принципиальные позиции уже существующего договора.

Ранее нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала договор с Россией о равных правах граждан, который дает россиянам возможность участвовать в выборах местных властей. Таким правом смогут воспользоваться россияне, проживающие в республике на постоянной основе.

