Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:45, 29 октября 2025Из жизни

Меган Маркл показала лица детей от принца Гарри

Меган Маркл показала лица детей от принца Гарри на видеоролике
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, живущая с ним в США, издалека показала лица их детей. Видео опубликовано в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Маркл выложила в соцсети ролик, посвященный подготовке к надвигающемуся празднику Хэллоуин. Она запечатлела семейную поездку на ферму в Санта-Барбаре, а затем процесс изготовления украшений к празднику. На кадрах видно, как ее сын, Арчи Харрисон, бегает среди растущих тыкв. Съемка ведется со спины. Однако в моменте, когда принц Гарри вырезает жуткое лицо на тыкве, обоих детей пары можно разглядеть на заднем плане. Их лица в расфокусе.

Принц Гарри и его жена известны тем, что не показывают лица своих детей, хотя старшему ребенку уже шесть лет, а младшей, Лилибет, четыре года. Пара ведет активную деятельность в рамках защиты детей от кибербуллинга и других опасностей в интернете. За это они получили гуманитарную премию на гала-концерте Project Healthy Minds осенью 2025 года.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

Ранее сообщалось, что принц Гарри хотел бы, чтобы его дети учились в Великобритании. По некоторым данным, он жалеет, что его дети многое упускают из-за отсутствия общения с британскими родственниками.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Цветной металл рекордно подорожал из-за перебоев с поставками

    Распутина пожаловалась на яростную ненависть со стороны детей своего мужа

    Вылов рыбы в России заметно просел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости