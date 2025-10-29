Меган Маркл показала лица детей от принца Гарри на видеоролике

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, живущая с ним в США, издалека показала лица их детей. Видео опубликовано в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Маркл выложила в соцсети ролик, посвященный подготовке к надвигающемуся празднику Хэллоуин. Она запечатлела семейную поездку на ферму в Санта-Барбаре, а затем процесс изготовления украшений к празднику. На кадрах видно, как ее сын, Арчи Харрисон, бегает среди растущих тыкв. Съемка ведется со спины. Однако в моменте, когда принц Гарри вырезает жуткое лицо на тыкве, обоих детей пары можно разглядеть на заднем плане. Их лица в расфокусе.

Принц Гарри и его жена известны тем, что не показывают лица своих детей, хотя старшему ребенку уже шесть лет, а младшей, Лилибет, четыре года. Пара ведет активную деятельность в рамках защиты детей от кибербуллинга и других опасностей в интернете. За это они получили гуманитарную премию на гала-концерте Project Healthy Minds осенью 2025 года.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хотел бы, чтобы его дети учились в Великобритании. По некоторым данным, он жалеет, что его дети многое упускают из-за отсутствия общения с британскими родственниками.