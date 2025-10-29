Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 29 октября 2025Россия

Мертвого россиянина достали из водоема в центре города

Мертвого мужчину достали из водоема в центре Санкт-Петербурга
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: 78.ru

Мертвого мужчину достали из водоема на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, передает 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанин спрыгнул в Неву со стороны Кунсткамеры. К месту оперативно прибыли представители экстренных служб.

Выясняются обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина, занимающийся моржеванием, спас прохожего, который провалился под лед на озере «Спартак» в Калининском районе.

Новосибирец пояснил, что спасенному около 40 лет. По его версии, мужчина оказался в ловушке, поскольку был пьян.

Еще раньше в Новосибирске два 11-летних школьника вышли на прогулку в Дзержинском районе и захлебнулись в водоеме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Монсон призвал отказаться от трансляции ОИ-2026 в России в случае недопуска ее спортсменов

    Кредитный рейтинг российской молодежи резко снизился

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости