Мертвого россиянина достали из водоема в центре города

Мертвого мужчину достали из водоема на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, передает 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанин спрыгнул в Неву со стороны Кунсткамеры. К месту оперативно прибыли представители экстренных служб.

Выясняются обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина, занимающийся моржеванием, спас прохожего, который провалился под лед на озере «Спартак» в Калининском районе.

Новосибирец пояснил, что спасенному около 40 лет. По его версии, мужчина оказался в ловушке, поскольку был пьян.

Еще раньше в Новосибирске два 11-летних школьника вышли на прогулку в Дзержинском районе и захлебнулись в водоеме.