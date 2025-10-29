Мир
МИД Китая анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

МИД Китая: Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в Пусане 30 октября
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в южнокорейском городе Пусан 30 октября. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) Китая.

«Согласно договоренности Китая и США, председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Трампом в Пусане, Южная Корея, 30 октября, для обмена мнениями о двусторонних отношениях и вопросах, которые представляют взаимный интерес сторон», — отмечает внешнеполитическое ведомство.

Ранее Трамп сообщил журналистам, что планирует решить многие проблемы на встрече с китайским лидером. Он добавил, что оптимистично настроен в преддверии встречи, и назвал отношения с Китаем очень хорошими.

Также глава Белого дома заявлял, что может обсудить на встрече с Си Цзиньпином вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России.

