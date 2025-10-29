Россия
17:01, 29 октября 2025

Микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в российском регионе

В Ставропольском крае микроавтобус с 18 детьми столкнулся с легковым автомобилем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставропольском крае микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

Все произошло в Минераловодском округе.

«Сегодня примерно в 14 часов 50 минут на 334-м километре федеральной автодороги «Кавказ» 40-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" допустил наезд на тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes», — говорится в сообщении.

Водителя легковой машины спасти не удалось. В автобусе на момент аварии находились 18 детей, из них четверо госпитализированы. Точное число пострадавших устанавливается.

Ранее стало известно, что в Пий-Хемском районе в Туве в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса пострадали десять человек, семерых из них госпитализировали.

