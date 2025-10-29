Московских пенсионеров научат блогерству

«Московское долголетие» и «Одноклассники» научат пенсионеров вести соцсети

Проект «Московское долголетие» вместе с социальной сетью «Одноклассники» запустил курс для старшего поколения под названием «Школа социальных сетей». Его участники смогут научиться пользоваться популярными платформами, искать нужную информацию и создавать собственные публикации. Об этом стало известно из пресс-релиза, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Обучение рассчитано как на новичков, так и на тех, кто уже завел страницы, но хочет разобраться в функциях соцсетей глубже. Авторы программы обещают, что курс поможет сделать жизнь насыщеннее: смотреть фильмы, слушать музыку, читать интересные статьи и следить за новостями онлайн.

Курс включает четыре занятия, которые проведут эксперты компании VK. Они познакомят слушателей с возможностями платформ «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Дзен». Участников научат заполнять профиль, управлять лентой, реагировать на публикации, добавлять друзей, вести переписку и создавать групповые чаты.

Отдельный блок занятий будет посвящен безопасности в интернете и самовыражению: слушателям покажут, как вести личный блог, публиковать посты и участвовать в онлайн-конкурсах.

Каждый участник получит рабочую тетрадь, где можно делать заметки и которая останется в качестве шпаргалки для дальнейшей практики.

Занятия будут проходить по средам в 18:00 в 11 флагманских центрах «Московского долголетия».

Ранее сообщалось, что россияне старше 55 лет стали проводить больше времени в интернете.