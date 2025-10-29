Москвичам раскрыли срок выпадения первого снега

Синоптик Позднякова: В Москве снег выпадет в середине ноября

В Москве снег выпадет в середине ноября. Такой срок назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

Специалист отметила, что небольшой снег возможен в столице и в ближайшие дни, однако он останется незамеченным. Настоящие зимние осадки ожидаются только в середине следующего месяца.

«Как правило, устанавливается в ноябре у нас в последнее время, во всяком случае, только временный снежный покров», — уточнила Позднякова. По ее словам, устойчивый покров с большой долей вероятности сформируется в Москве только в декабре.

Ранее сообщалось, что ноябрь в Москве окажется облачным и дождливым. При этом температура воздуха в первой половине месяца на 1-1,5 градуса превысит климатическую норму.