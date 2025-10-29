Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 29 октября 2025Забота о себе

Мужчины пожаловались на самые жуткие выходки женщин

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: simona pilolla / Shutterstock / Fotodom

Мужчины пожаловались на выходки знакомых женщин, которые считают самыми жуткими. Опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие рассказали, как женщины подделывали сообщения от официальных приложений и инстанций, чтобы сообщить о фейковой беременности или болезни.

Она отправляла фальшивые уведомления о том, что у меня венерическое заболевание. Позже я обнаружил, что есть веб-сайт, который позволяет отправлять подобные тексты на какой угодно номер телефона

Apprehensive_Wedgieпользователь Reddit

Другие вспомнили, как женщины преследовали их.

Девушка, с которой я встречался, преследовала меня в течение нескольких месяцев после того, как мы расстались. Я видел, как она пряталась и поджидала меня за углом возле моего дома или офиса. (...) Это было ужасно и изматывающе

ElectronicPhrase6050пользователь Reddit
Еще один мужчина поделился историей о бывшей избраннице, расспрашивавшей о нем девушек, с которыми он встречался раньше.

Затем она искала расхождения моих версий историй с их версиями. Она просто залезла в мой телефон, связалась с людьми, которых никогда не встречала, и задала вопросы обо мне и о них. Во-первых, я нахожу это чертовски странным. Во-вторых, кто, черт возьми, так поступает, особенно с людьми, с которыми состоит в отношениях и все еще пытается произвести хорошее впечатление

TheRinkieDink905пользователь Reddit

Ранее зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках, которые поджидают во взрослой жизни. В частности, молодежь призвали помнить, что никогда не поздно начать что-то новое или сделать то, что человек всегда хотел сделать.

