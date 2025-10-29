На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

На Камчатке в среду, 29 октября, произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки в российском регионе зафиксировали в 05:17 по московскому времени (14:17 местного времени). Эпицентр землетрясения располагался в 148 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров. Информация о разрушениях и пострадавших в результате стихийного бедствия не поступала.

Накануне стало известно, что за сутки на Камчатке зарегистрировали сразу семь землетрясений. Магнитуду самого сильного из них сейсмологи оценили в 5,0 — специалисты считают такие подземные толчки мощными.