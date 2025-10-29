Экономика
12:22, 29 октября 2025

На Землю обрушится магнитная буря

Физик Богачев: Магнитная буря может обрушиться на Землю в течение суток
Мария Черкасова

Магнитная буря может обрушиться на Землю в течение суток. Об этом рассказал Telegram-каналу «Осторожно, Москва» доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

В среду и четверг, 29 и 30 октября, ожидаются геомагнитные возмущения и магнитные бури низкого уровня. Они появятся из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце.

Ранее специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили о постепенном росте геомагнитной активности.

Магнитная буря ранее наблюдалась 18 октября. Также бури наблюдались 12 и 1-3 октября. Пик активности пришелся на 2 октября, когда возбуждение геомагнитного поля приближалось к уровню G3 (очень сильная буря).

