21:17, 18 октября 2025Наука и техника

На Земле началась очередная магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле началась третья за октябрь магнитная буря
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

На Земле началась третья за октябрь магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), передает РИА Новости.

Отмечается, что геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня 20 октября — после этого ожидается длительное (около недели) затишье, подчеркнули ученые.

Ранее профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов объяснил усиление магнитных бурь в последнее время. По его словам, на 2025 год пришелся пик солнечной активности, которая имеет 11-летнюю периодичность.

