Названо число жертв ударов Израиля по сектору Газа

Al Arabiya: В результате израильских ударов по сектору Газа погибли 65 человек

В результате израильских ударов по сектору Газа погибли по меньшей мере 65 человек, заявили источники в экстренных службах палестинского анклава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Жертвами ударов стали более 20 детей. По словам источников, атакам Израиля подвергались в том числе жилые дома и лагеря беженцев, где укрываются временно перемещенные жители сектора Газа.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

23 октября президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу. Он также поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Американский лидер обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един, как в его президентство.