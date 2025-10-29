Неизвестный мужчина незаметно остался на ночь на Эйфелевой башне

Le Parisien: Неизвестный мужчина провел ночь на Эйфелевой башне и скрылся

Неизвестный мужчина смог незаметно для охраны остаться на ночь на Эйфелевой башне и покинуть ее утром. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, мужчина приобрел билет на официальном сайте и поднялся на монумент в понедельник, 27 октября, в 21:35 по местному времени. В следующий раз его обнаружили на записях камер наблюдения только в 10:20 во вторник, когда он прошел через турникеты на выход у западной опоры башни.

В настоящее время правоохранители разыскивают мужчину. Его мотивы, а также то, чем он занимался на башне всю ночь, на данный момент неизвестны. Никаких повреждений после его ухода не выявлено, команды кинологов также не обнаружили ничего подозрительного.

Газета напомнила, что в августе этого года полиция арестовала трех мужчин за незаконное проникновение на Эйфелеву башню, один из них спрыгнул с парашютом.

Ранее неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут.

