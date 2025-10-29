Обвиняемым в хищениях на фортификациях Курской области предъявили иск на 153 миллиона

Корпорация развития Курской области подала иск на 153 миллиона рублей к фигурантам дела о хищении денег на возведении фортификаций в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Иск подан к экс-руководителю корпорации Владимиру Лукину, его заместителям Игорю Грабину и Дмитрию Спиридонову, а также к экс-руководителю ООО «КТК Сервис» Андрею Воловикову. На имущество обвиняемых наложили арест.

По версии следствия, гендиректор корпорации Лукин и его замы заключили договор подряда с ООО «КТК сервис». Организация должна была построить взводные опорные пункты, но вместо реальной работы, компания имитировала бурную деятельность, а все деньги были похищены.

17 октября сообщалось, что обвиняемый экс-глава корпорации Лукин не признал своей вины.