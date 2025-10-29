Опубликованы кадры авиаударов Израиля по Газе

«Военный Осведомитель»: В сети появились кадры авиаударов ВВС Израиля по Газе

В сети появились кадры авиаударов ВВС Израиля по Газе. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что в настоящее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ограничивается редкими ударами с расстояния. ХАМАС, в свою очередь, не проводит крупномасштабных атак.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

23 октября президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу. Он также поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Американский лидер обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един, как в его президентство.