Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:28, 29 октября 2025Мир

Опубликованы кадры авиаударов Израиля по Газе

«Военный Осведомитель»: В сети появились кадры авиаударов ВВС Израиля по Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появились кадры авиаударов ВВС Израиля по Газе. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что в настоящее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ограничивается редкими ударами с расстояния. ХАМАС, в свою очередь, не проводит крупномасштабных атак.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

23 октября президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу. Он также поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Американский лидер обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един, как в его президентство.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Минобрнауки предложило запретить прием на платные места в вузах при одном обстоятельстве

    Собянин заявил о семи сбитых на подлете к Москве с вечера беспилотниках ВСУ?

    Воры занялись сексом на веранде популярного ресторана

    Названо главное различие ракет «Буревестник» и «Орешник»

    Мужчина отказался пробовать с партнершей свой фетиш по неочевидной причине

    Хайди Клум с дочерью снялись в рекламе бренда нижнего белья

    Возможность запрета выдачи шенгенских туристических виз для россиян оценили

    В европейских странах заявили о неготовности к притоку украинских мужчин-беженцев

    Трамп прилетел в Южную Корею на саммит АТЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости