Экономика
14:52, 29 октября 2025Экономика

Остров Недоразумения вспыхнул

На острове Недоразумения в Магаданской области произошел пожар
Александра Качан (Редактор)

Фото: Андрей Степанов / Фотобанк Лори

Остров Недоразумения в Магаданской области вспыхнул во время лесного пожара. Об этом сообщил руководитель центра управления региона Павел Береговой в Telegram-канале.

Пожар начался в понедельник, 28 октября. Специалисты продолжают устанавливать причины. По предварительным данным, дело в человеческом факторе.

«ПСЦ Магаданской области доставил шесть специалистов Авиалесоохраны — они занимаются локализацией очага и тушением. С завтрашнего дня планируется переброска дополнительных сил», — написал Береговой. Он добавил, что огонь не угрожает имеющимся на острове постройкам.

