Оценены шансы лидирующего в гонке снайперов НХЛ россиянина стать лучшим по итогам сезона

Букмекеры оценивают коэффициентом 48 шансы Дорофеева стать лучшим снайпером НХЛ

Букмекеры оценили шансы российского форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, входящего в число лидеров снайперской гонки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стать лучшим снайпером регулярного чемпионата по итогам сезона. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Вероятность такого события оценивается коэффициентом 48,00. Дорофеев находится на 15-м месте в списке претендентов на звание лучшего снайпера.

Фаворитом букмекеры называют немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерс» Леона Драйзайтля, на его успех можно поставить с коэффициентом 3,90. Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов занимает третье место в списке претендентов с коэффициентом 7,00.

В 10 матчах нынешнего сезона Дорофеев забросил девять шайб и делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги с тремя хоккеистами. В активе Капризова шесть голов в 11 матчах.