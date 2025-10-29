Бывший СССР
Песков рассказал о важности «Орешника»

Песков: Если Европа не угрожает России и Белоруссии, то «Орешник» не необходим
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Если нет угрозы из Европы, то не нужны и дополнительные меры защиты в виде ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск может приостановить размещение комплекса на своей территории, передает РИА Новости.

«Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно же, не нужны дополнительные меры защиты», — сказал он.

Песков добавил, что сомневается в том, что Россия и Белоруссия могут в ближайшее время ощутить себя в полной безопасности на фоне заявлений из Европы. Он также назвал риторику европейских стран «милитаристской истерикой».

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что установки комплекса «Орешник» будут поставлены на боевое дежурство в республике в декабре. По ее словам, разговоры о возможности размещения системы на этом исчерпываются.

