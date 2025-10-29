Наука и техника
13:26, 29 октября 2025Наука и техника

План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

NSJ: План Китая по потоплению авианосца США сводится к ракете DF-21D
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Damir Sagolj / Reuters

План Китая по потоплению авианосца США можно описать одним словом — DF-21D. Об этом пишет обозреватель National Security Journal (NSJ) Исаак Зейтц.

Автор напомнил, что твердотопливная баллистическая ракета DF-21D, развивающая скорость 10 чисел Маха, способна поражать цели на расстоянии от 1500 до 2000 километров, что «позволяет ей охватывать критически важные морские зоны, включая Южно-Китайское море, Тайваньский пролив и части Филиппинского моря».

«Ракета оснащена обычной осколочно-фугасной боеголовкой, вероятно, массой около 600 килограммов, предназначенной для выведения авианосца из строя, а не для его потопления. Прямое попадание может серьезно повредить летную палубу, радиолокационные системы или двигательную установку авианосца, выведя его из строя на длительное время», — говорится в публикации.

Зейтц отмечает, что для применения ракеты необходимы современные системы наведения, обеспечивающие ее попадание точно в цель. «Перехват DF-21D усложняется ее гиперзвуковой скоростью и маневрирующей боевой частью. Эта ракета бросает вызов традиционному доминированию военно-морской мощи США, заставляя пересмотреть стратегии развертывания и оперативные доктрины», — заключает автор, отмечая, что из-за DF-21D «американские авианосные группы могут быть вынуждены действовать дальше от берега».

В сентябре 2023 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что разработка российской баллистической ракеты с гиперзвуковым оснащением «Змеевик» приостановлена в пользу усилий по модернизации уже имеющихся образцов ракетных вооружений. По словам собеседника, по своим тактико-техническим характеристикам «Змеевик» напоминает китайскую противокорабельную ракету DF-21D, предназначенную, в частности, для поражения носителей перспективных американских гиперзвуковых ракет Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известных как Dark Eagle.

