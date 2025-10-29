Бывший СССР
Пленный солдат ВСУ заявил о нежелании возвращаться на Украину

Пленный солдат ВСУ Хвостик заявил, что не хочет возвращаться на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пленный солдат ВСУ Дмитрий Хвостик заявил о нежелании возвращаться на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бойца, его поразили обстрелы украинских войск по православным храмам Курской области. «И когда я начал видеть, что они даже разбивали церкви, ну это было уже именно ... ну вообще у меня отношение полностью кардинально сбилось к украинской вообще армии. Честно, отношения вообще к Богу нет у людей», — сказал он.

Ранее пленный украинский военнослужащий Игорь Стеблянка сообщил, что командование ВСУ готовится сдать Красноармейск. По его словам, основную часть сил украинское командование выводит в Днепропетровскую область, а в городе удерживают оборону в основном мобилизованные.

