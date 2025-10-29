Наука и техника
Android-приложения заставят скачивать по паспорту

Google проверит возраст пользователей Android для защиты от взрослого контента
Андрей Ставицкий
Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Google будет проверять возраст пользователя перед скачиванием приложений на Android. Об этом сообщил основатель портала Android Police Артем Руссаковский.

По словам специалиста, соответствующая функция появилась у ряда пользователей Google Play — официального магазина приложений для Android. Таким образом компания намерена ограничить несовершеннолетних владельцев смартфонов от программ, содержащих взрослый контент.

Руссаковский объяснил, что Google Play может предложить несколько способов подтверждения возраста — с помощью ID — аналога паспорта в США, отправки селфи, ввода данных кредитной карты и специальных доверенных сервисов.

Ранее подобную проверку запустили для поиска Google и YouTube. Специалист объяснил, что многих могут и не заставить проходить проверку, если Google имеет подтвержденные данные об их возрасте. В этом случае пользователь увидит на странице «Google Аккаунта» уведомление «Вам ничего не нужно делать. В вашем аккаунте Google подтверждение возраста не требуется. Вы можете закрыть это окно».

В конце октября корпорация Apple позволила пользователям более точно настраивать прозрачность элементов в iOS 26. Так, в операционной системе можно практически отключить новый стиль Liquid Glass.

