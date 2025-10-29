Android-приложения заставят скачивать по паспорту

Google проверит возраст пользователей Android для защиты от взрослого контента

Корпорация Google будет проверять возраст пользователя перед скачиванием приложений на Android. Об этом сообщил основатель портала Android Police Артем Руссаковский.

По словам специалиста, соответствующая функция появилась у ряда пользователей Google Play — официального магазина приложений для Android. Таким образом компания намерена ограничить несовершеннолетних владельцев смартфонов от программ, содержащих взрослый контент.

Руссаковский объяснил, что Google Play может предложить несколько способов подтверждения возраста — с помощью ID — аналога паспорта в США, отправки селфи, ввода данных кредитной карты и специальных доверенных сервисов.

Ранее подобную проверку запустили для поиска Google и YouTube. Специалист объяснил, что многих могут и не заставить проходить проверку, если Google имеет подтвержденные данные об их возрасте. В этом случае пользователь увидит на странице «Google Аккаунта» уведомление «Вам ничего не нужно делать. В вашем аккаунте Google подтверждение возраста не требуется. Вы можете закрыть это окно».

