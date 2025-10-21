Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 21 октября 2025Наука и техника

На iPhone разрешили отключать новый дизайн

Apple разрешила отключать «прозрачный» дизайн Liquid Glass на iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrej Sokolow / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Apple позволила пользователям более точно настраивать прозрачность элементов в iOS 26. Об этом сообщает издание MacRumors.

Liquid Glass («Жидкое стекло») — дизайн с полупрозрачными элементами, который появился в iOS 26 и стал главной особенностью операционной системы (ОС). В конце октября Apple выпустила бета-версии iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1. В них обнаружили настройку, которая позволяет фактически отключать новый дизайн на смартфонах, планшетах и компьютерах.

В Apple объяснили, что многие пользователи жаловались на то, что в некоторых приложениях в iPhone, iPad и Mac полупрозрачный интерфейс плохо виден, а текст почти не считывается. С новой настройкой пользователи смогут выбрать фон для элементов интерфейса — полупрозрачный или тонированный. В последнем случае подложка для иконок, текста и прочих элементов интерфейса будет залита одним цветом.

Журналисты MacRumors поприветствовали решение Apple дать больше свободы своим пользователям. Они рассказали, что новая настройка доступна в разделе «Экран и яркость» и подразделе «Внешний вид». Судя по всему, в течение ближайших недель выйдет публичная версия ОС с новой опцией.

Ранее издание 9to5Google обратило внимание, что компания OnePlus скопировала дизайн iPhone. В OxygenOS 16 для телефонов OnePlus обнаружили похожий на Liquid Glass дизайн интерфейса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по Ростовской области. Есть раненые, повреждены жилые дома, магазины и медцентр

    В России оценили последствия скандального закона о локализации такси

    В России начали применять тяжелый дрон «Воган»

    Учитель с туберкулезом преподавал в российской школе

    В МИД России прокомментировали перенос встречи Лаврова и Рубио

    Российский фондовый рынок упал после сообщения CNN

    Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

    Канада пообещала арестовать Нетаньяху

    Момент удара беспилотника ВСУ по российскому региону и его мощный взрыв попали на видео

    Названа приоритетная версия в деле о бесследно пропавшей семье Усольцевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости