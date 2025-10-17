Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:25, 17 октября 2025Наука и техника

Китайская компания скопировала iPhone

9to5Google: OnePlus скопировала дизайн iOS, включая Liquid Glass из iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Kingmi Mobile / YouTube

Китайская корпорация OnePlus скопировала дизайн iOS. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Фирма выпустила OxygenOS 16 — прошивку для своих смартфонов, основанную на операционной системе (ОС) Android 16. Журналисты медиа заявили, что ОС кажется им частично скопированной с операционных систем Apple. Также в ней плохо угадывается дизайн-код Material 3 Expressive, который был принят Google. «Вместо того, чтобы ходить вокруг да около, стоит сказать прямо: OxygenOS 16 выглядит почти так же, как современные сборки iOS», — заметили специалисты.

По словам редактора издания Уилла Саттельберга, практически каждый элемент OxygenOS 16 напоминает ему версии iOS, которые выходили год или два назад. Речь идет о «Пункте управления», приложении «Погода» и других сервисах. Экран блокировки очень напоминает дизайн Liquid Glass, который внедрили в iOS 26. Так, тут похожи виджеты и огромные часы, которые появились на iPhone в 2025 году.

«OxygenOS действительно полна хороших идей, но сложно разглядеть что-либо, кроме того, насколько откровенно скопирован дизайн», — подчеркнул Саттельберг. Также он заметил, что одной из особенностей OxygenOS 16 стала поддержка компьютеров Mac и умных часов Apple Watch.

В середине октября издание MacRumors обвинило Vivo в копировании iOS 26. Дизайн Liquid Glass они увидели в прошивке OriginOS 6.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Ключевую особенность Су-57 показали на фото

    В нескольких городах Харьковской области раздались взрывы

    Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости