Китайская компания скопировала iPhone

9to5Google: OnePlus скопировала дизайн iOS, включая Liquid Glass из iPhone

Китайская корпорация OnePlus скопировала дизайн iOS. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Фирма выпустила OxygenOS 16 — прошивку для своих смартфонов, основанную на операционной системе (ОС) Android 16. Журналисты медиа заявили, что ОС кажется им частично скопированной с операционных систем Apple. Также в ней плохо угадывается дизайн-код Material 3 Expressive, который был принят Google. «Вместо того, чтобы ходить вокруг да около, стоит сказать прямо: OxygenOS 16 выглядит почти так же, как современные сборки iOS», — заметили специалисты.

По словам редактора издания Уилла Саттельберга, практически каждый элемент OxygenOS 16 напоминает ему версии iOS, которые выходили год или два назад. Речь идет о «Пункте управления», приложении «Погода» и других сервисах. Экран блокировки очень напоминает дизайн Liquid Glass, который внедрили в iOS 26. Так, тут похожи виджеты и огромные часы, которые появились на iPhone в 2025 году.

«OxygenOS действительно полна хороших идей, но сложно разглядеть что-либо, кроме того, насколько откровенно скопирован дизайн», — подчеркнул Саттельберг. Также он заметил, что одной из особенностей OxygenOS 16 стала поддержка компьютеров Mac и умных часов Apple Watch.

В середине октября издание MacRumors обвинило Vivo в копировании iOS 26. Дизайн Liquid Glass они увидели в прошивке OriginOS 6.