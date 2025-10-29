Подтверждено появление загадочных внеземных объектов в дни ядерных испытаний

Phys.org: В дни ядерных испытаний наблюдается появление внеземных объектов

Ученые впервые подтвердили, что в дни ядерных испытаний наблюдалось появление загадочных внеземных объектов. Об этом сообщает издание Phys.org.

Исследователи проанализировали снимки звездного неба, сделанные Паломарской обсерваторией с 1949 по 1957 год. Их интересовали транзиентные объекты — вспышки, заметные на одном снимке и отсутствующие на другом. Затем они сопоставили даты появления таких объектов с датами атмосферных испытаний ядерного оружия и числом сообщений об НЛО.

Оказалось, что в течение суток после испытаний вероятность наблюдений транзиентных объектов повышалась на 45 процентов, а каждое сообщение об НЛО соответствовало увеличению активности транзиентных объектов на 8,5 процента.

Авторы работы подчеркнули, что не могут судить о природе транзиентных объектов. При этом они исключают, что наблюдения связаны с повреждениями снимков, которые делала обсерватория. Предположение, что транзиентные объекты представляли собой мусор, который остался в атмосфере после ядерных взрывов, также кажется им маловероятным.

Поскольку все изученные наблюдения сделаны до 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник Земли, транзиентные объекты не могли иметь земное происхождение.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями.