Похитители футболиста «Зенита» попали на видео

СК показал на видео задержанных за похищение футболиста «Зенита» в Петербурге

Следователи опубликовали видео с задержанными за похищение полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова предпринимателя Сергея Селегеня. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах сотрудники ведут фигурантов на допрос. Те рассказывают подробности совершенного преступления. Один из них за деньги предложил остальным похитить людей.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмену удалось вырваться, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей и требовали отдать 10 миллионов рублей.

