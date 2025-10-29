Продажи полуприцепов в России рухнули

«Ъ»: Продажи новых полуприцепов в России с января по сентябрь рухнули на 60,2 %

В период с января по сентябрь объем продаж новых полуприцепов в России рухнул на 60,2 процента, до 14,46 тысячи единиц, и в сентябре падение ускорилось до 62,7 процента. Об этом со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации (НАПИ) пишет «Коммерсантъ».

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отметил, что такой результат прямо связан с аналогичным падением рынка новых тягачей.

По его словам, текущие лизинговые ставки делают покупку новой техники экономически нерентабельной, так что компании сосредоточились на ремонте имеющейся техники. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников подтвердил, что с конца 2024 года лизинг новых полуприцепов не привлекает бизнес.

Впрочем, Миронов заметил, что в отличие от тягачей и рефрижераторов, для которых считают километры пробега, полуприцепы при должном обслуживании могут эксплуатироваться десятки лет. Поэтому отказ от обновления парка в период высокой стоимости лизинга не слишком повлияет на бизнес.

Эксперты добавляют, что действующие пошлины на ввоз полуприцепов из-за рубежа фактически закрывают возможности для импорта, который и без того с 2022 года минимально влиял на продажи. В результате стоимость отечественной техники ничем не ограничивается, что делает еще менее привлекательным вариант с покупкой полуприцепа.

Ранее «Автостат» сообщил, что по итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж седельных тягачей в России упали на 70,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В свою очередь, глава «КамАЗа» Сергей Когогин рассказал, что по итогам года рынок тяжелых грузовиков в стране обвалится более чем в два раза.