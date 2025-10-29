Бывший СССР
Появились кадры уничтожения «Искандером» пункта ВСУ

Появились кадры уничтожения «Искандером» пункта ВСУ под Днепропетровском
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области с помощью оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер». Соответствующие кадры выложил Telegram-канал «Изнанка».

«Нанесение удара ОТРК "Искандер" по району сосредоточения бойцов и техники 44-й омбр (отдельной механизированной бригады — прим. «Ленты.ру») ВСУ», — сообщил канал.

Ранее, 22 октября, Минобороны России показало пуск баллистических ракет «Ярс» и «Синева». Также к тренировке привлекли стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Самолеты выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

До этого в октябре ВСУ пытались ударить по подстанции в Вешкайме Ульяновской области.

