05:46, 29 октября 2025

Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда

RT: Причина гибели соседа людоеда Малышева, предположительно, не криминальная
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда из Перми Михаила Малышева, чье тело обнаружили в его квартире. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

«Скорее всего, причина смерти соседа не криминальная. Окончательный вывод сделают специалисты после проведения всех необходимых экспертиз», — рассказал собеседник издания.

По информации источника в правоохранительных органах, уголовное дело пока не возбудили, ведется проверка. Работу специалистов осложняет крайне запущенное состояние квартиры Малышева.

Как ранее сообщал канал Baza, в квартире, куда вернулся жить 59-летний Малышев после освобождения из мест лишения свободы, было обнаружено тело мужчины. Местные жители рассказали, что это был мужчина, с которым они часто распивали алкогольные напитки. По предварительной информации, тело там находилось несколько дней.

Пермский людоед Михаил Малышев провел 23 года в местах лишения свободы за расправы с особой жестокостью.

