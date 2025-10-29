Культура
Культура
Продюсер рассказала о последних месяцах Романа Попова

Продюсер Громова: Последние месяцы Роман Попов провел в борьбе за жизнь
Роман Попов

Роман Попов. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Продюсер компании «Киногром» Ирина Громова рассказала о последних днях жизни актера Романа Попова, скончавшегося из-за онкологии. Об этом она высказалась в беседе с «Известиями».

Громова сообщила, что последние месяцы Попов провел в борьбе за жизнь.

«Мы его в последний день видели, он говорил: "Я хочу жить! Я хочу к вам!" Как несправедливо! <...> Молодой парень, талантливый, копил деньги, чтобы построить дом. Трое детишек! <...> Эта болезнь... За что это ему, такому доброму человеку?» — сказала она.

По словам продюсера, коллеги регулярно навещали актера в больнице, поддерживали его песнями и шутками.

О кончине 40-летней звезды сериала «Полицейский с Рублевки» сообщалось ранее во вторник, 28 октября. Актер боролся с опухолью головного мозга.

