13:50, 29 октября 2025Ценности

Профессор моды оценила «свадебный» наряд 16-летней Анны Пересильд

Профессор моды Коробцева: «Свадебный» наряд Пересильд не подходит ей по возрасту
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Профессор моды Надежда Коробцева оценила «свадебный» наряд Анны Пересильд. Соответствующий материал публикует «Страсти».

Эксперт заявила, что образ 16-летней артистки, который состоял из белого мини-платья с драппировкой и прозрачной накидкой на голове выглядит эффектно, однако вызывает двойственные эмоции.

По словам Коробцевой, платье не подходит знаменитости по возрасту. Она объяснила, что изделие подчеркивает свежесть и хрупкость звезды, но имеет слишком короткий подол и плотный лиф, которые делают образ чрезмерно взрослым.

Ане нужна креативная, авторская одежда от дизайнера, интересные джинсы или целиком костюмы из джинсы. Романтические, но не перегруженные платья способны подчеркнуть ее молодость и свежесть. Обратить внимание нужно и на направление спорт-шик, в ее возрасте спортивные образы особо актуальны. Вывод: эксперимент с образом удался – он вызвал эмоции и запомнился. Но в будущем Анне Пересильд стоит искать ту грань, где мода помогает подчеркнуть талант, а не возраст

Надержда Коробцевапрофессор моды

Ранее в октябре 16-летняя дочь Юлии Пересильд в ультракоротком платье пришла на премьеру фильма. Знаменитость предстала на красной дорожке перед показом картины «Алиса в Стране чудес».

