15:26, 29 октября 2025Наука и техника

Путин заявил о гордости за создателей «Буревестника»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Россия гордится создателями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

«Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали», — сказал он.

Разработку «Буревестника» начали после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2001 году. Главной особенностью ракеты является практически неограниченная дальность.

Ранее в октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в ходе испытаний «Буревестник» провел в воздухе 15 часов и преодолел 14 тысяч километров.

В том же месяце Путин сообщил, что испытания «Буревестника» успешно завершены. Он подчеркнул, что все ключевые задачи испытаний выполнены.

