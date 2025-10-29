Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:53, 29 октября 2025Мир

Раскрыт ответ НАТО на наступление России

Политолог Миршаймер: Запад ответит на наступление России затягиванием конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские военные продолжают развивать наступление в зоне спецоперации на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Миршаймер предположил, что Запад ответит на наступление России лишь затягиванием конфликта. По его мнению, страны НАТО уже опробовали разные методы противодействия Москве. Кроме того, политики понимают, что поставки ракет Tomahawk Украине также не изменят ситуацию на поле боя.

«Если вы остаетесь в борьбе, то, даже проигрывая, пытаетесь затянуть эту борьбу. А значит, Украина потеряет еще больше территорий в пользу русских», — отметил он.

Ранее французский полковник Жак Хогар назвал препятствия для достижения мира на Украине. По его мнению, урегулированию конфликта не способствует украинский лидер Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Было, конечно, удивительно». Лавров отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    В России высказались о влиянии «Буревестника» на спецоперацию

    Будущую санкционную политику Трампа описали

    Мужчина надел форму солдата СС и напал на студента

    Малышева назвала россиянам вызывающее тяжелейшие поносы ресторанное блюдо

    В США заявили о подготовке Трампом плана войны

    Раскрыт ответ НАТО на наступление России

    Пленный солдат ВСУ заявил о нежелании возвращаться на Украину

    Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда

    Временные ограничения сняли в шести аэропортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости