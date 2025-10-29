Силовые структуры
10:57, 29 октября 2025Силовые структуры

Расправившийся с ребенком и его матерью россиянин избежал приговора

В Серове россиянин, расправившийся с женщиной и ребенком, ушел на СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Свердловской области обвиняемый в жестокой расправе над женщиной и ребенком россиянин подписал контракт, ушел на СВО и избежал приговора. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, россиянин Александр Гоок в ноябре 2024 года распивал алкоголь вместе с 42-летней Ольгой Сорокой, которая вместе с сыном переехала к нему после ссоры с мужем. Ребенок женщины бегал по квартире и раздражал мужчину. Он пытался успокоить мальчика, но случайно толкнул его и причинил не совместимую с жизнью травму.

После этого понимая, что мать стала свидетелем преступления, он расправился и с ней, а затем расчленил. Теперь мужчина вместо колонии отправился в зону проведения боевых действий.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приостановил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 18-летней местной жительницей из-за того, что обвиняемый Александр Морозов решил отправиться в зону спецоперации.

