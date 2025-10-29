Рейтинг Трампа установил антирекорд

Economist: Работой Трампа недовольны 58% американцев

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа установил антирекорд — его работой недовольны 58 процентов американцев. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на свой опрос и данные компании YouGov.

Утверждается, что одобряют деятельность Трампа 39 процентов опрошенных, однако его чистый рейтинг одобрения упал до -19, что стало самым низким показателем за время его второго срока. Среди причин падения рейтинга указывается подход Трампа к решению проблем в миграционной сфере и экономике, включая пошлины.

«Белые избиратели и избиратели мужского пола сильнее одобряют работу Трампа, в то время как молодые избиратели и представители этнических меньшинств относятся к нему с наибольшим неодобрением. Избиратели пенсионного возраста, которые обычно составляют солидный республиканский блок, также на удивление прохладно относятся к президенту», — указано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что за время его второго срока в экономику страны удалось привлечь около 18 триллионов долларов, а к концу года в нее поступит в общей сложности от 20 триллионов до 22 триллионов.