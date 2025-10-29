Бывший СССР
22:26, 29 октября 2025

Родственники украинских военных вышли на митинг в Киеве

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг в Киеве. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, в украинской столице прошел очередной митинг с требованием к командованию ВСУ прояснить ситуацию с пропавшими без вести военными.

«В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали в том числе провести эвакуацию с поля боя погибших», — указал он.

Ранее семьи солдат ВСУ, числящихся пропавшими без вести, устроили массовый митинг. Протестующие заявили, что они не получают положенной им помощи. Кроме того, члены семей военнослужащих отметили, что для получения выплат необходимо месяцами собирать различные документы.

