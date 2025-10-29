Экономика
02:47, 29 октября 2025Экономика

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Ее слова приводит ТАСС.

Подольская напомнила, что трехдневная рабочая неделя ждет россиян с 5 по 7 ноября.

«В связи с празднованием Дня народного единства выходными будут три дня подряд - со 2 по 4 ноября - благодаря тому, что выходной день с субботы, 1 ноября, перенесен на 3 ноября», — объяснила она.

Специалист добавила, что 3 ноября является предпраздничным днем, который переносится на субботу. Поэтому 1 ноября станет рабочим днем, сокращенным на час для россиян с пятидневной рабочей неделей.

Ранее сообщалось, что шестидневная рабочая неделя, которая предстоит россиянам в конце октября — начале ноября, не повлияет на размер зарплаты. Так, шестидневка никак не скажется на повышении зарплаты в октябре, но и на ее сокращение в ноябре она также не повлияет.

    Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

