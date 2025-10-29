Забота о себе
14:30, 29 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам посоветовали чаще есть один десерт ради здоровья мозга и сердца

Диетолог Чехонина: Содержащиеся в шоколаде флавоноиды улучшают работу мозга
Наталья Обрядина1

Фото: freepik / Freepik

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина посоветовала россиянам ради сохранения здоровья мозга и сердца чаще есть шоколад. О пользе этого десерта она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Чехониной, в какао-бобах, из которых изготавливается шоколад, содержатся флавоноиды. Эти вещества обладают выраженным антиоксидантным действием, а также улучшают память, концентрацию внимания и скорость реакции. Одним из механизмов действия флавоноидов, как объяснила врач, является стимуляция кровообращения.

«Активизация микроциркуляции, в свою очередь, помогает насыщать мозг кислородом, что положительно влияет на его работу. Также нормализация кровообращения благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы в целом. И какао-продукты, в том числе шоколад, при умеренном и регулярном употреблении могут оказывать поддержку этим процессам», — добавила собеседница «Ленты.ру».

В то же время Чехонина посоветовала помнить о том, что злоупотреблять шоколадом не стоит, поскольку в нем, помимо какао-бобов, содержится сахар. Согласно рекомендациям ВОЗ, добавленный сахар не должен превышать 10 процентов от суточной калорийности.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как сделать хлеб полезнее. Для этого, по его словам, данный продукт необходимо хранить в морозилке.

