Россияне полюбили отдых в горах

Россияне стали в полтора раза чаще интересоваться отдыхом в горах

В 2025-м россияне стали в полтора раза чаще интересоваться отдыхом в горах, чем годом ранее. О том, что соотечественники полюбили такой отпуск, говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, туристы чаще всего выбирают для таких поездок Краснодарский край: 22 процента путешественников останавливаются в Эстосадке, 9 процентов — в Красной Поляне. Популярностью также пользуются Южно-Сахалинск (13 процентов), Горно-Алтайск (9 процентов) и Архыз (8 процентов).

Также эксперты выяснили, что с начала 2025 года средний чек бронирования в горах вырос на 56 процентов — до 25 тысяч рублей. Они объяснили это увеличением средней продолжительности проживания до трех ночей. А средняя стоимость ночи составила 7,9 тысячи рублей — на 32 процента больше, чем в 2024 году.

«Спрос на отдых в горах растет по всему миру — и Россия не исключение. Летом выбирают уже не пляж, а прохладные направления — так называемый coolcation. Россияне чаще отправляются в походы выходного дня, идут по трекинговым маршрутам и экотропам, которые становятся безопаснее и комфортнее», — отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий «Туту» Юрий Вьюшин.

Ранее большинство россиян (55 процентов опрошенных) назвали рыбалку своим любимым видом отдыха. Из любителей такого досуга 75 процентов предпочитают рыбачить летом, а 15 процентов заявили, что делают это в любое время года.

