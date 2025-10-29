Путешествия
14:08, 29 октября 2025Путешествия

Россиянин отсудил у туроператора 252 тысячи рублей за отдых без электричества и воды

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Россиянин из Новосибирска отсудил у туроператора 252 тысячи рублей за испорченный дождем отдых в Таиланде, во время которого он остался без электричества и воды. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

В 2024 году по совету турагента он забронировал поездку в страну Азии в августе. Именно этот месяц посоветовал ему специалист, аргументируя это тем, что из-за продолжающегося в это время сезона дождей на отдыхе получится сэкономить. В итоге мужчина заплатил за тур с семьей 500 тысяч рублей.

Уже в Таиланде в один из дней из-за обильных осадков в отеле отключили электричество и воду. В качестве компенсации гостиница предложила постояльцам бесплатные завтраки, но россиянин отказался пробовать еду с кухни, на которой нет воды. Ее персонал отеля предложил туристам набирать из бассейна для личных нужд с помощью выданных ведер.

После всего произошедшего мужчина обсудил с турагентом, что сам найдет жилье, в которое съедет с семьей, и после отпуска ему выплатят компенсацию. По возвращении в Россию он запросил возмещение 59 тысяч рублей, однако компания одобрила возврат лишь 35 тысяч, что побудило новосибирца подать иск. По итогам судебных тяжб с туроператора взыскали 252 тысячи рублей.

Ранее попавшая в ДТП перед вылетом в Таиланд россиянка отсудила полмиллиона рублей у туроператора из-за отказа перенести поездку. Сообщалось, что она планировала отметить Новый год на Пхукете с детьми и приобрела тур за 533 тысячи рублей с проживанием в четырехзвездочном отеле.

