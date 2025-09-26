Путешествия
14:30, 26 сентября 2025Путешествия

Россиянка отсудила у туроператора полмиллиона рублей из-за ДТП перед вылетом в Таиланд

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Попавшая в ДТП перед вылетом в Таиланд россиянка отсудила полмиллиона рублей у туроператора из-за отказа перенести поездку. Об этом сообщает TourDom.

По данным источника, жительница Подмосковья Наталья решила отметить Новый год на Пхукете с детьми и приобрела тур за 533 тысячи рублей с проживанием в четырехзвездочном отеле Seaview Resort Khao Lak. Однако во время поездки в Домодедово женщина попала в аварию и оказалась в отделении реанимации с сотрясением мозга. Она обратилась к турагенту с просьбой изменить даты поездки, но получила отказ.

Из уплаченной суммы туристке вернули только 42 тысячи рублей, а остальное организатор туров присвоил себе в качестве издержек за понесенные расходы. Наталья подала иск в отношении оператора, требуя вернуть остальные 487 тысяч рублей и выплатить еще 300 тысяч за моральный вред.

Егорьевский городской суд Московской области снизил сумму морального ущерба до 30 тысяч, но удовлетворил остальные требования. В итоге россиянка получила 517 тысяч за сорванное путешествие.

