Семью из России отказались пускать в самолет до Москвы без бумажных посадочных

Семья из России не смогла улететь из Антальи без бумажных посадочных талонов

Семью из России отказались пускать в самолет на рейс из турецкой Антальи до Москвы без бумажных посадочных талонов. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Уточняется, что у пассажиров были оформлены электронные билеты и они прибыли в аэропорт без багажа менее чем за час до окончания посадки, но не смогли улететь. Семья решила потребовать с авиакомпании, отказавшей в посадке, компенсации. Суд позже встал на сторону авиаперевозчика и признал его решение законным, так как туристы невнимательно отнеслись к рекомендациям фирмы.

По ее правилам, пассажирам необходимо приезжать за три часа до окончания посадки с распечатанными посадочными талонами. Помимо этого, аэропорт Антальи не входил в список принимающих электронную регистрацию воздушных гаваней. Он был опубликован на сайте авиакомпании.

Ранее российский авиаперевозчик S7 отказал семье в посадке на рейс в Сочи из-за овербукинга. Представители компании предложили пассажирам взамен сорвавшегося перелета компенсацию в размере семи тысяч рублей, которые можно потратить только на борту во время следующего рейса.