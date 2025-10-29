Спорт
09:33, 29 октября 2025Спорт

Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл больше миллиона рублей

Россиянин поставил на матч «Авангарда» с «Металлургом» и выиграл 1,2 миллиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) сделал ставку в размере 1 миллиона рублей на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает Sport24.

Во время второго периода, когда «Металлург» вел со счетом 3:1, россиянин поставил на то, что в матче будет заброшено не более шести шайб. Коэффициент на это событие составлял 2,21.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Магнитки». Ставка клиента БК сыграла, и он получил чистый выигрыш в размере 1,21 миллиона рублей.

Ранее россиянин поставил 1,6 миллиона рублей в БК на ничью в матче восьмого тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Кальяри». Ставка сыграла, и он получил чистый выигрыш в размере 3,76 миллиона.

