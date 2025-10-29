Путешествия
19:49, 29 октября 2025Путешествия

Россиянке отказали во въезде в Дубай из-за татуировок и пирсинга

Ura.Ru: Россиянку не пустили в ОАЭ из-за татуировок на лице
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал URA.RU

Россиянку не пустили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за татуировок и пирсинга на лице. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.Ru.

Полина прилетела в Дубай, но была задержана сотрудниками местного аэропорта. Девушку 20 часов держали на погранпункте. В итоге ей отказали во въезде в страну.

По сообщению туристки, через ОАЭ она планировала попасть в Африку, но вместо этого отправилась в Оман. На этот раз, чтобы попасть в восточную страну, путешественница начала гримироваться заранее — в самолете. Она замазала татуировки на щеках и шее тональным кремом, надела хиджаб и без препятствий преодолела границу.

Ранее мать двоих детей напилась в аэропорту и устроила скандал. Женщина должна была полететь с детьми в Португалию, но провела ночь в камере.

