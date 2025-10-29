Российская прокуратура потребовала приговор для «крабового короля»

Прокуратура потребовала приговорить крабового короля к 24 годам колонии

Во Владивостоке представитель российского обвинения в ходе прений по делу «крабового короля» Олега Кана потребовал приговорить его к 24 годам колонии и штрафу в пять миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Олегу Кану инкриминируется создание преступного сообщества, контрабанда живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонение от уплаты налогов.

В 2018 году предприниматель сбежал из России в Японию. Тогда его начали подозревать в контрабанде дальневосточного краба через компанию, в которой он занимал пост топ-менеджера.

В 2020 году Кана заподозрили в организации избавления от конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. Хабаровский краевой суд вынес решение о заочном аресте, и бизнесмена объявили в международный розыск. Позже Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима.

