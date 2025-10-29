Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:45, 29 октября 2025Спорт

Российские фигуристы раскрыли подробности поездки в Северную Корею

Фигуристка Шепталина рассказала, что свободные прогулки в КНДР были запрещены
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские фигуристы Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, выступающие в танцах на льду, раскрыли подробности поездки в КНДР. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмены рассказали, что свободные прогулки вне территории отеля были недоступны, а общение с местными проходило под присмотром гида. Также фигуристы выяснили детали повседневной жизни северокорейцев — средняя заработная плата составляет около 10 долларов в месяц, а декретный отпуск для женщин, по словам экскурсовода, длится до 10 лет.

Шепталина и Пекин выступили на фестивале, посвященном 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Он проходил с 7 по 9 октября в КНДР.

Ранее российский фигурист Артур Гачинский рассказал об участии в ледовом шоу в Северной Корее. Он заявил, что без сопровождения нигде не появлялся, а также не мог пользоваться интернетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Путин присвоил почетное наименование воюющему на СВО соединению

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости