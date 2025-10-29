Российские фигуристы раскрыли подробности поездки в Северную Корею

Фигуристка Шепталина рассказала, что свободные прогулки в КНДР были запрещены

Российские фигуристы Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, выступающие в танцах на льду, раскрыли подробности поездки в КНДР. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмены рассказали, что свободные прогулки вне территории отеля были недоступны, а общение с местными проходило под присмотром гида. Также фигуристы выяснили детали повседневной жизни северокорейцев — средняя заработная плата составляет около 10 долларов в месяц, а декретный отпуск для женщин, по словам экскурсовода, длится до 10 лет.

Шепталина и Пекин выступили на фестивале, посвященном 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Он проходил с 7 по 9 октября в КНДР.

Ранее российский фигурист Артур Гачинский рассказал об участии в ледовом шоу в Северной Корее. Он заявил, что без сопровождения нигде не появлялся, а также не мог пользоваться интернетом.