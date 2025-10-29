Путешествия
07:46, 29 октября 2025

Российский блогер описал три теплые страны фразой «с низкой зарплатой можно жить достойно»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tang Trung Kien / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер описал три теплые страны фразой «с низкой зарплатой можно жить достойно». Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор пояснил, что речь идет о зарплате в 80 тысяч рублей в месяц. В первую очередь с такими деньгами можно выбрать для комфортной жизни Вьетнам: Нячанг, Дананг, Муйне или Вунгтау. Там жилье обойдется в 30 тысяч рублей в месяц, скутер — 10 тысяч рублей, еда — 23 тысячи рублей, прочие расходы — 15 тысяч рублей.

«В России на 80 тысяч такой жизни уже не видать», — заметил он.

Следующая страна в его списке — Индонезия. На Бали тоже вполне реально уложиться в указанную сумму, при этом жить на побережье. Третий вариант — Гоа, Индия, которая не всем придется по душе. «Но если говорить чисто про деньги — здесь можно жить дешевле всего», — добавил автор.

Базовые потребности в Гоа можно закрыть даже с зарплатой в 55 тысяч рублей, заключил он.

Ранее этот же блогер дал несколько советов туристам, собирающимся в поездку в Китай. Автор публикации предупредил, что перед визитом в Поднебесную стоит скачать несколько приложений.

