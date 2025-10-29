Российский депутат назначил мать своим помощником

В Курганской области депутат назначил мать своим помощником

Депутат Курганской областной думы Даниил Москвин назначил мать своим помощником. В региональном парламенте прокомментировали назначение, передает ТАСС.

Как пояснили в облдуме, Москвин не нарушил требования положения регионального парламента о помощниках депутатов, приняв на работу собственную мать. Депутат, в свою очередь, пояснил, что на протяжении многих лет советовался с матерью по правовым вопросам, и «теперь это сотрудничество стало официальным».

«Это полноценная и ответственная работа, требующая высокой квалификации и полного доверия. Наталья Москвина обладает всеми необходимыми для этого качествами», — пояснил парламентарий.

По его словам, в обязанности Москвиной будет входить организация его приемов и непосредственная работа с избирателями, фиксация и регистрация всех устных и письменных обращений граждан, юридическая экспертиза законодательных инициатив и подготовка соответствующих заключений.

