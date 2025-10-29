Россия
11:49, 29 октября 2025
Россия

Российскому депутату потребовалась медпомощь во время зачитывания проекта бюджета на год

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге депутату законодательного собрания Анастасии Мельниковой стало плохо во время зачитывания проекта бюджета на 2026 год. Ей потребовалась медицинская помощь, пишет «Фонтанка».

По данным издания, в среду, 29 октября, губернатор Александр Беглов представляет законодательному собранию проект бюджета на 2026 год.

Мельникова почувствовала себя плохо во время заседания и в сопровождении медиков покинула зал.

Ранее сообщалось, что в здании Мариинского дворца в Санкт-Петербурге, где находится Законодательное собрание города, 21 октября произошел пожар. Сотрудников парламента эвакуировали.

