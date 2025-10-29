Российскую журналистку назвали террористкой и запретили

Росфинмониторинг внес в список террористов главреда Astra Чумакову

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов главного редактора интернет-портала Astra (признан в России иноагентом) Анастасию Чумакову (признана в России иноагентом). Информация появилась на сайте ведомства.

В Росфинмониторинге указали, что Чумакова родилась в Ульяновске в 1992 году.

По данным РИА Новости, суд в Ульяновске получил шесть административных дел в отношении Чумаковой за нарушение закона об иноагентах. Ранее журналистку уже штрафовали за отсутствие плашки.

17 октября Росфинмониторинг также пополнил свой перечень террористов и экстремистов новыми именами.