19:07, 29 октября 2025Силовые структуры

Российскую журналистку назвали террористкой и запретили

Росфинмониторинг внес в список террористов главреда Astra Чумакову
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов главного редактора интернет-портала Astra (признан в России иноагентом) Анастасию Чумакову (признана в России иноагентом). Информация появилась на сайте ведомства.

В Росфинмониторинге указали, что Чумакова родилась в Ульяновске в 1992 году.

По данным РИА Новости, суд в Ульяновске получил шесть административных дел в отношении Чумаковой за нарушение закона об иноагентах. Ранее журналистку уже штрафовали за отсутствие плашки.

17 октября Росфинмониторинг также пополнил свой перечень террористов и экстремистов новыми именами.

